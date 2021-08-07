В Тюмени хозяина частного музея подозревают в незаконном обороте оружия и экспонатов

В результате обыска изъяли 1 588 предметов археологии. Фото: группа Музея частных коллекций во ВКонтакте

В Тюмени произошла весьма запутанная история с участием основателя «Музея частных коллекций» Гая Першинга, работников музея им. Словцова и сотрудников ФСБ. Дело в том, что коллекционера подозревают в незаконном обороте оружия и предметов археологии, представляющих культурно-историческую ценность.

Все началось 26 июля, когда начальник РУ ФСБ России по Тюменской области генерал-майор Игорь Николаев подписал постановление о проведении обыска в «Музее частных коллекций» по ул. Парфенова, 40. А на следующий день, 27 июля, судья Тюменского областного суда Михаил Злыгостев дал РУФСБ разрешение на проведение обыска в квартире Гая Першинга.

А уже в понедельник, 2 августа, в здание «Музея частных коллекций» ворвались сотрудники ФСБ в сопровождении работников музея имени Словцова, сообщает портал nashgorod.ru.

Такой визит обескуражил хозяина заведения. К тому же, по его словам, одна из работниц культуры указывала сотрудникам ФСБ, что именно нужно изъять. Также мужчина подметил, что в основном забрали экспонаты, которых нет в словцовском музее, будто учреждение решило за счет изъятия предметов старины расширить собственную коллекцию. Но особенно смутило владельца то, что процедура изъятия проводилась без фото- и видео-фиксации.

В результате обыска у Гая Першинга изъяли 1 588 предметов археологии, предположительно представляющих культурно-историческую ценность.

Оказавшись на опросе в здании ФСБ, мужчина рассказал, что формирует музейный фонд с 2005 года, а коллекцию собрал путем приобретения, обмена и приема экспонатов в дар. Вот только документов, которые могли бы подтвердить его слова, не нашлось. На основании этого, в отношении Першинга возбудили административное дело по ст. 7.15.1 КоАП РФ (Незаконный оборот археологических предметов).

Однако больший интерес у правоохранителей вызвали не артефакты, а оружие и боеприпасы, найденные у коллекционера. Сам Першинг утверждает, что обнаруженное стрелковое оружие является макетом, а снаряд авиационной пушки и болванка времен Первой мировой войны - обезврежены.

Тем не менее, после обнаружения боеприпасов, в музей вызвали саперов Росгвардии. Они вывезли неразорвавшийся 76-мм шрапнелевый снаряд на полигон и уничтожили.

- Наличие боевого снаряда в помещении подвергало опасности жителей многоквартирного дома. В связи с угрозой взрыва артиллерийский снаряд вывезен на полигон и уничтожен, - сообщили в пресс-службе РУФСБ по Тюменской области.

Прокомментировать эту ситуацию взялся адвокат Павел Русаков. По его словам, сотрудники ФСБ могли привлечь работников музея Словцова в качестве экспертов. Других объективных причина на это быть не может. Однако все это должно отображаться в соответствующих документах: протоколах обыска и выемки. Если сотрудники музея принимали участие в обыске и выемке, их роль должна быть отображена в протоколе, иначе их присутствие незаконно.

Между тем, сообщество профессиональных археологов относится к Першингу крайне негативно. По словам историков, частный коллекционер имеет непосредственное отношение к черным копателям, разорявшим древние захоронения.