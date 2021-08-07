Британский пловец, вязавший на трибунах Олимпиады, показал итог своей работы

Пловец Том Дэйли, вязавший во время Олимпиады, показал итог своей работы. Фото: Twitter

Пловец из Великобритании Томас Дэйли, прославившийся из-за фото, где он вяжет во время соревнований на Олимпийских играх в Токио, показал итоги своей работы.

- Когда я приехал в Токио, то хотел сделать что-то, что напомнило бы мне об Олимпийских играх, чтобы вспомнить о них в будущем. Я разработал цветной шаблон, который содержит в себе все, что было на этих Играх, — написал спортсмен в Instagram.

К посту он прикрепил фотографии со связанным белым свитером. На нем спортсмен изобразил логотип Олимпиады и герб сборной Великобритании.

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Публикация от Tom Daley (@madewithlovebytomdaley)

Напомним, фотография, где олимпийский чемпион вяжет во время соревнований, появилась в начале августа. Дэйли является лидером сборной Великобритании и любимцем болельщиков — он представитель ЛГБТ-сообщества. Он известен не только своими прекрасными прыжками с вышек. До этого он связал защитный чехол для своей золотой олимпийской медали. На одной стороне был изображен флаг Великобритании, на другой — Японии.