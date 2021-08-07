Три человека задержаны после массовой драки с мигрантами в Мытищах

В Мытищах три человека задержаны после массовой драки с мигрантами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ГУ МВД по Московской области сообщило о задержании трех человек после массовой драки с участием 40 мигрантов в Мытищах.

В ведомстве уточнили, что по факту драки были возбуждены уголовные дела по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Хулиганство".

- В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны трое мужчин, подозреваемые в совершении данных преступлений, — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Драка со стрельбой произошла в пятницу, 6 августа. В результате происшествия пострадал один человек, который был госпитализирован.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании в Ленобласти трех таксистов-мигрантов, которые толпой остановили попутный автомобиль на Южной улице в Буграх, вытащили оттуда водителя и пассажиров, а затем избили их деревянными палками. Пострадавшие обратились в полицию и завили, что на них напали минимум шестеро граждан из ближнего зарубежья. Одну троицу летом все-таки нашли, вторую по-прежнему разыскивают.