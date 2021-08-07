Количество госпитализированных детей с поезда Мурманск – Адлер увеличилось до 56

Количество госпитализированных детей с поезда из Мурманска в Адлер увеличилось до 56 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество детей, которых госпитализировали с признаками отравления с поезда Мурманск – Адлер, увеличилось до 56.

- По состоянию на вечер всего доставлено 56 человек в три медицинские организации в Апшеронском, Туапсинском и Белореченском районах. У всех детей состояние легкой и средней степени, — сообщил источник ТАСС в региональных экстренных службах.

Он добавил, что всем ребятам оказывают необходимую медпомощь. Пока никого не выписали.

Напомним, 7 августа десять детей, которые сейчас едут поездом Мурманск - Адлер в оздоровительный лагерь "Юбилейный", что находится в Туапсе, заболели в дороге. У них появились диарея, рвота, повысилась температура. В поезде у них взяли анализы. Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".