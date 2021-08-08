Синоптики сообщили о переменной облачности и дожде в Москве 8 августа 2021 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня в Москве и Московской области ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими дождями. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщается на официальном сайте российского Гидрометцентра.

Днем в столице России температура воздуха достигнет отметки в 27-29 градусов по Цельсию, а ночью опустится до 15-17 градусов тепла.

В Подмосковье температура будет чуть выше – примерно 25-30 градусов тепла, а в ночь на понедельник по области ожидается плюс 13-18 градусов. В столичном регионе сохранится переменная облачность, ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление сегодня составит 747 мм ртутного столба, ночью поднимется до 750 мм.

Как писал сайт kp.ru, накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей юга государства и Поволжья об аномальной жаре. По прогнозу синоптика, в некоторых регионах России температура воздуха в скором времени поднимется до 36-37 градусов тепла.