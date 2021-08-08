Пять автомобилей столкнулись на Лужнецкой эстакаде в Москве. Фото: кадр из видео

Массовая авария произошла сегодня в российской столице: на Лужнецкой эстакаде столкнулись пять автомобилей, в том числе КИА, три КамАЗа и автомобиль скорой помощи. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщили сайту kp.ru очевидцы происшествия.

Сообщается, что в результате ДТП пострадал один человек. Он застрял в одном из мусоровозов. Пострадавшего в настоящее время деблокируют прибывшие на место аварии спасатели. Из-за происшествия на Лужнецкой эстакаде в Москве перекрыто движение по трем полосам из четырех.

Как писал сайт kp.ru, накануне в Новой Москве автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком на Боровском шоссе недалеко от аэропорта Внуково. В момент жесткого столкновения автобус был полон пассажиров, в результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 13 человек, в том числе беременная женщина.