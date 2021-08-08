ФСБ рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с СССР в 1938 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская Федеральная служба безопасности впервые рассекретила доказательства подготовки военных Японии к войне с СССР. К боевым действиям, как следует из опубликованных документов, готовились еще в 1938 году.

Среди рассекреченных архивных материалов, включая трофейные: приказ №70 частям 3-й армии от 9 августа 1938 года, который был отдан во время советско-японского военного конфликта у озера Хасан. Информацию о подготовке японцев также подтверждает допрос последнего главнокомандующего Квантунской армиии Отодзо Ямада от 1949 года. Военный признал, что еще в январе 1938-ого отдал приказ частям 3-й армии о приведении их к боевой готовности на случай возникновения боевых действий с СССР.

- Войска Квантунской армии для усиления готовности к войне против СССР выдвигаются для сосредоточения в район восточной границы, - говорится в тексте приказа, которой цитирует РИА Новости.

В 1940 году в Берлине был подписан Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Япония выступила союзником Германии. Заключение 13 апреля 1941 года в Москве договора о взаимном нейтралитете Советского Союза и Японии позволило временно обезопасить восточные границы СССР, однако так и не изменило общей расстановки сил.

Во время войны Токио оставался союзником Берлина и не стал отказывать от плана войны против СССР. Готовясь к войне, правящие круги и национальные спецслужбы Японии возлагали большие надежды на применение бактериологического оружия, активно разрабатывая и тестируя его в те годы.

В 1945 году СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки японской стороной бактериологического оружия и принимая во внимания союзнический тандем Берлина и Токио, объявил последним войну. Позже вступление СССР в войну и разгром Квантунской армии определил безоговорочную капитуляцию японских войск. 2 сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны. Последней точкой в завершении войны стал Хабаровский процесс: в декабре 1949-ого военный трибунал Приморского военного округа рассмотрел дело по обвинению японских военнослужащих в подготовке и применении бактериологического оружия.