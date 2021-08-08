Температура в Японии поднялась выше 40 градусов впервые за 2021 год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Температура воздуха на территории Японии поднялась выше 40 градусов по Цельсию впервые за текущий 2021 год. Об этом в воскресенье, 8 августа, передает телевизионный канал NHK, ссылаясь на информацию национального метеорологического управления страны.

Аномальную жару зафиксировали, в частности, в населенном пункте Тадзими префектуры Гифу: там столбик термометра поднялся до отметки 40,6 градуса выше нуля. Температура воздуха выше 35 градусов также была зафиксирована на 97 контрольных станциях по всей Японии, а выше 30 градусов – на 556 контрольных станциях страны.

Японские эксперты на фоне продолжающейся жаркой погоды призвали жителей государства соблюдать меры предосторожности и пить больше воды.

Как писал сайт kp.ru, жара выше 40 градусов по Цельсию также ожидается в скором времени на юге России и Поволжья, об этом предупредил сегодня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.