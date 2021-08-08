Минобороны Украины проведет беседу с легкоатлеткой Магучих из-за ее фото с россиянкой Ласицкене на Олимпиаде

Украинское министерство обороны проведет беседу с легкоатлеткой Магучих из-за ее фото с россиянкой Ласицкене на Олимпиаде Фото: REUTERS

Министерство обороны Украины проведет беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих из-за ее фото, где она обнимается с российской спортсменкой Марией Ласицкене.

Магучих является младшим лейтенантом вооруженных сил Украины.

- Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность, — заявила ранее замглавы ведомства Анна Маляр.

По ее словам, Россия может использовать подобные снимки как "информационно-психологическую пушку".

Напомним, Ярослава Магучих стала главным героем критиков в социальных сетях после субботнего Олимпийского турнира. Причиной травли стала фотография с представительницей России Марией Ласицкене. Ряд украинских СМИ обратили внимание на то, что обе спортсменки имеют отношение к воинским званиям. Россиянка, выступающая за ЦСКА, является капитаном, а Магучих — сержантом ВСУ. Украинские радикалы тут же отправились на страницу к соотечественнице, где оставили оскорбительные комментарии.