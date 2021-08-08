В Южной Осетии почтили память павших в ходе агрессии Грузии в 2008 году Фото: Александр КОЦ

В Южной Осетии возложили цветы к монументам в честь защитников Цхинвала и поклонному кресту у расстрелянной казармы российских миротворцев, почтив память павших в ходе агрессии Грузии в 2008 году.

6-8 августа в Южной Осетии проходят траурные мероприятия приуроченные к 13-й годовщине грузинской агрессии. В Цхинвал прибыли президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и президент Абхазии Аслан Бжания.

- Сегодня каждый вспоминает о том, где был в те августовские дни, когда велись обстрелы, как опасался за жизнь своих близких, как люди хоронили убитых в своих огородах. Люди испытывают мысленные переживания, которые переносят их на 13 лет назад, — заявил Бибилов журналистам.

Напомним, очередное обострение между Грузией и Южной Осетией началось с неудачного покушения на главу временной администрации Дмитрия Санакоева. Считается, что Санакоев весьма лоялен к властям Грузии.