Пожарный самолет экстренно сел в Греции

В Греции экстренно сел пожарный самолет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На греческом острове Закинтос экстренную посадку совершил пожарный самолёт типа PZL. Пилот не пострадал. Об этом сообщил местный телеканал ERT.

У авиасудна произошла механическая поломка во время сброса воды на огонь между поселениями Литакия и Махерадо. Пилот совершил вынужденную посадку в районе соснового леса.

Как сообщил телеканал, пилоту 39 лет, он родом из Кефалонии. При посадке мужчина не пострадал, с места происшествия его забрали сотрудники пожарной службы.

Отмечается, что самолет был направлен на усиление пожарных сил.

В апреле в новосибирском аэропорту "Толмачево" экстренно приземлился трансконтинентальный Boeing 787-800 Dreamliner, летевший маршрутом Париж-Токио. Борт совершил посадку из-за того, что капитану воздушного судна стало плохо. У командира самолета случился инсульт, врачи оказали мужчине необходимую медицинскую помощь. Пассажиров на борту судна не было.