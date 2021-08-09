Под Тулой пьяный пенсионер застрелил из ружья двухлетнюю девочку и ранил ее маму

В деревне Панарино Щекинского района Тульской области пожилой мужчина убил ребенка и чуть не лишил жизни 42-летнюю женщину. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

По данным ведомства, пьяный 69-летний местный житель выстрелил из ружья в мать, которая шла по улице с двухгодовалой дочкой на руках. В результате полученного ранения головы малышка умерла на месте происшествия. Женщина с полученными ранениями доставлена в больницу.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч.3 ст.30 п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), - говорится в сообщении СК.

Также известно, что следователи задержали подозреваемого. Скоро решится решен вопрос о заключении пенсионера под стражу.