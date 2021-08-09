ФСБ впервые рассекретила японское руководство к пыткам пленных во время Второй мировой

Советские войска на улицах Харбина, 1945 год. Израиль Озерский/ТАСС

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России впервые опубликовала архивные материалы Генштаба Квантунской армии Японии, в которых описаны способы пыток военнопленных во время Второй мировой войны.

Среди архивных материалов имеется так называемое «Руководство по службе секретной войны», которое было подготовлено Исследовательским отделом Генерального штаба Японии и содержит основные положения допроса. В донном документе описано, как сделать так, чтобы «пытка … не имела дурных последствий», то есть, чтобы на телах военнопленных в итоге не оставалось шрамов и ран.

«Пытка, причиняя физические страдания, должна поддерживаться и продолжаться таким образом, чтобы (допрашиваемому) не было иных способов избавиться от страданий, кроме дачи правдивых показаний», - приводит РИА Новости часть из документа японской армии.

Как отмечали в японском Генштабе, у волевых людей пытка может привести к усилению желания сопротивляться, «а после удачного допроса оставить озлобление против империи». В руководстве приводились примеры подобных пыток. Например, советовали, положив допрашиваемого, «топтать ему внешнюю щиколотку».

После применения пыток японский Генштаб рекомендовал убедить лицо, над которым совершались изуверства, в том, что применение к нему пытки являлось вполне естественной мерой.