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Политика9 августа 2021 9:21

Умер Сергей Ковалев, правозащитник и один из авторов Конституции РФ

Сергей Ковалев умер на 92-м году жизни
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Сергей Карпов / ТАСС

Сергей Карпов / ТАСС

На 92-м году жизни ушел из жизни правозащитник, политик и один из авторов Конституции Российской Федерации Сергей Адамович Ковалёв.

О смерти российского правозащитника в своём телеграм-канале в понедельник, 9 августа, сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Умер Сергей Адамович Ковалев на 92-м году жизни», - написал главный редактор «Эха Москвы».

Сергей Ковалев был правозащитником, а также одним из авторов Конституции Российской Федерации. В Советском Союзе его осудили на семь лет тюремного заключения и три года ссылки после выпуска оппозиционного самиздата. После освобождения политический деятель был избран в Верховный совет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР), где разрабатывал вторую главу Конституции РФ и стал первым российским омбудсменом.