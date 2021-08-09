Минобрнауки рекомендовало вузам перевести на удалёнку студентов, не привитых от коронавируса Фото: Анастасия ОСИПОВА

Вузам целесообразно перевести на удалёнку студентов, не привитых от коронавирусной инфекции или имеющих медотвод от вакцинации. Такую рекомендацию дало Министерство образования и науки.

Как отмечается в рекомендации министерства, для студентов на удаленке университетам целесообразно ввести особый режим посещения учебных корпусов.

«С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте ... целесообразно: … проводить для обучающихся, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации, раздельно от обучающихся, представивших документ о прохождении вакцинации или медицинскую справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев», - говорится в документе министерства.

Ведомство также предлагает вузам организовать вакцинацию иностранных студентов за свой счет.

«Организациям целесообразно обеспечить вакцинацию обучающихся - иностранных граждан и лиц без гражданства», - приводит ТАСС рекомендацию Минобрнауки.

Кроме того, вузам рекомендовано требовать у студентов справку о прививке от коронавируса, перенесенной болезни или медотводе при заселении в общежитии.