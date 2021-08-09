Лукашенко заявил, что нет необходимости вхождения Белоруссии в состав России

Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для развития экономической интеграции нет необходимости вступать в состав другой страны. Таким образом белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал возможности вхождения Белоруссии в состав России.

«Для развития экономической интеграции нет необходимости вступать в состав другой страны», - заявил глава республики.

По слова белорусского лидера, Минск и Москва отказались от дорожной карты по политической интеграции по инициативе президента Росси Владимира Путина. Как отметил Лукашенко, на сегодняшний день двум странам осталось согласовать лишь одну дорожную карту по интеграции – газовую.