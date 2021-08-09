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Политика9 августа 2021 11:52

Лукашенко заявил, что нет необходимости вхождения Белоруссии в состав России

Белорусский лидер указал на необходимость экономической интеграции
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для развития экономической интеграции нет необходимости вступать в состав другой страны. Таким образом белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал возможности вхождения Белоруссии в состав России.

«Для развития экономической интеграции нет необходимости вступать в состав другой страны», - заявил глава республики.

По слова белорусского лидера, Минск и Москва отказались от дорожной карты по политической интеграции по инициативе президента Росси Владимира Путина. Как отметил Лукашенко, на сегодняшний день двум странам осталось согласовать лишь одну дорожную карту по интеграции – газовую.