Лукашенко: в 2020 году обсуждался вопрос о переносе президентских выборов в Белоруссии

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в прошлом году в республике обсуждался вопрос о переносе президентских выборов, однако это было бы незаконно.

«Тогда очень широко обсуждался вопрос не проводить ... год назад президентские выборы. И общество аплодисментами бы это восприняло», - заявил белорусский лидер, отметив, что сроки проведения выборов можно было перенести, однако, если и были основания, которые, по его словам, были, «то это было бы не совсем порядочно и незаконно».

Лукашенко добавил, что законы можно было бы поправить, однако «это было бы не очень». Как он отметил, западные представители СМИ, а «особенно обезумевшие политики» вытерли бы о него ноги «так, что мало бы не показалось».

Кроме того, глава республики указал на тот факт, что подготовка к президентским выборам летом 2020 года проходила в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, в связи с этим у него не было возможности вести президентскую кампанию.