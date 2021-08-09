Правительство разрабатывает программу по капремонту школ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По поручению президента России Владимира Путина правительство разрабатывает программу капитального ремонта школ. Премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями, указав на то, что здания учебных зданий морально устарели.

«Предстоит большая работа. Многие здания, где занимаются дети, физически и морально устарели. Надо приводить их в порядок, создавать комфортные условия для учебы и развития школьников», - заявил глава кабмина в понедельник, 9 августа.

Кроме того, правительство продолжит помогать регионам со строительством новых общеобразовательных учреждений. Как отметил премьер-министр, кабмин выделит необходимые средства.

«Федеральные инвестиции позволят закончить все работы уже в этом году и быстрее ввести здание в эксплуатацию, чтобы оно как можно скорее открыло свои двери для учеников», - заявил Мишустин, попросив Министерство просвещения контролировать ход строительства.