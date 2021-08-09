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Политика9 августа 2021 12:40

Лукашенко упрекнул украинских силовиков в подготовке боевиков и переброске их в Белоруссию

Белорусский лидер отметил, что политические отношения Белоруссии и Украины находятся в самой низкой точке
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Фото: REUTERS

Белорусский президент Александр Лукашенко упрекнул украинских силовиков и представителей власти Украины в подготовке боевиков и переброске их в Белоруссию.

«Ладно, ты там побежал за Западом, ты их поддержал, ты плюнул на все, но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? Ведь оружие идет в основном с Украины», - заявил белорусский лидер в понедельник, 9 августа, на встрече с журналистами и представителями общественности, говоря об украинском коллеге Владимире Зеленском.

По словам Лукашенко, через границу в Белоруссию перебрасывают оружие и взрывчатку. «Это нашли, им показали. И наш председатель КГБ очень четко им сказал, что мы видим, кто из силовиков и официальных органов власти на Украине это организовывает», - отметил глава республики.

Лукашенко добавил, что политические отношения между Минском и Киевом находятся в самой низкой точке.