Лукашенко упрекнул украинских силовиков в подготовке боевиков и переброске их в Белоруссию

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Белорусский президент Александр Лукашенко упрекнул украинских силовиков и представителей власти Украины в подготовке боевиков и переброске их в Белоруссию.

«Ладно, ты там побежал за Западом, ты их поддержал, ты плюнул на все, но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? Ведь оружие идет в основном с Украины», - заявил белорусский лидер в понедельник, 9 августа, на встрече с журналистами и представителями общественности, говоря об украинском коллеге Владимире Зеленском.

По словам Лукашенко, через границу в Белоруссию перебрасывают оружие и взрывчатку. «Это нашли, им показали. И наш председатель КГБ очень четко им сказал, что мы видим, кто из силовиков и официальных органов власти на Украине это организовывает», - отметил глава республики.

Лукашенко добавил, что политические отношения между Минском и Киевом находятся в самой низкой точке.