Госдума предлагает запретить въезд в Россию тем, кто нападает на русскоговорящих Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Госдумы предлагают запретить въезд в Россию тем, кто позволяет себе нападения на русскоговорящих. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей», - заявил Володин в своем Telegram-канале в понедельник, 9 августа.

Володин сообщил, что на состоявшемся 9 августа заседании Совета Госдумы было принято решение подготовить специальное обращение на имя председателя парламента Киргизиил взять на личный контроль ситуацию с нападением на девушку-продавца из-за того, что она говорила с покупателем на русском языке. Данное поручение было направлено профильному комитету Госдумы.

«Это не первый случай, недопустимый, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального и это положение закреплено в Конституции страны», - подчеркнул председатель Госдумы.