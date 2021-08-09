Михаил Дегтярев и Евгений Зиничев проверили готовность Хабаровска к паводку

Главная задача краевых властей – минимизировать последствия стихии. Фото: правительство Хабаровского края

Федеральный министр МЧС Евгений Зиничев побывал в Хабаровске с экспертной группой ведомства. Вместе с врио губернатора края Михаилом Дегтяревым глава МЧС оценил подготовку Хабаровского края к предстоящему паводку.

Ожидается, что 13-15 августа к краевому центру подойдет очередная волна паводка, уровень Амура может превысить опасную отметку в 650 см. Из-за подъема воды может подтопить дачи левобережья, а также прибрежную инфраструктуру Хабаровска – детский сад и около 60 частных домов.

Паводковая ситуация ежедневно держится на контроле краевым правительством.

- Нами принято решение пересыпать незавершенный участок дамбы в Индустриальном районе Хабаровска. Заготовлены запасы камня и песка. Все суда заблаговременно выведены за пределы дамбы, для них определено новое место базирования. Самые уязвимые зоны оборудованы насосами и временными защитными сооружениями, - рассказал Михаил Дегтярев Евгению Зиничеву во время осмотра хода противопаводковых работ.

В целях подготовки к предстоящему паводку Михаил Дегтярев подписал распоряжение о введении режима ЧС в районах, которые могут пострадать от стихии.