Лукашенко сообщил о поступлении своей внучки в МГУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его внучка успешно сдала вступительные экзамены в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

На встрече с представителями белорусской общественности, экспертного сообщества и журналистов глава государства подчеркнул, что политические события в Минске, произошедшие в 2020 году, сблизили Белоруссию и Россию. В частности, граждане обеих стран стали больше обучаться в вузах, отметил он.

«Даже моя внучка в этом году блестяще сдала экзамены в Московский университет», – сказал белорусский лидер.

Как писал сайт kp.ru, за последние несколько месяцев вузы Белоруссии и России заключили более 70 прямых договоров. По словам белорусского министра образования Игоря Карпенко, в 2021 году будет принята дорожная карта научного и образовательного сотрудничества университетов на 5 лет.