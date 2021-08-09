Лукашенко назвал условие признания Крыма

Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минск признает Крым в составе России, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять туда продукцию. Такое заявление в понедельник, 9 августа, сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в «Большом разговоре с президентом», в котором принимают участие около трехсот представителей белорусской общественности, а также экспертного сообщества и журналистов.

«Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет», - сказал белорусский лидер, комментируя вопрос интеграции России и Белоруссии.

Лукашенко также отметил, что пойдет на этот шаг, несмотря на то что его «многое связывает». Белорусский лидер напомнил про Будапештскую декларацию.

«Мы ее подписывали - Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон, по-моему, Тони Блэр, кажется, от Великобритании был, кто-то еще. Мы подписали, почитайте ее. Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю», - заявил белорусский президент, указав на то, что «творит» Киев, и отметив, что в связи с этим у него «руки развязаны», он может и Крым признать, и «все остальное».

Напомним, Крым вернулся в состав России по результатам референдума 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение с РФ.