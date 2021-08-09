На конкурс Президентского фонда культурных инициатив поступило более 12 тысяч заявок

Прием заявок на конкурс завершился.

Около 12,5 тысяч заявок поступило на первый грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Конкурс вызвал огромный интерес: с 15 июня по 6 августа в нем зарегистрировались более 38 тысяч проектов из 84 регионов России. Соискатели прислали заявки на 84,5 миллиарда рублей. Общий фонд конкурса - 3,5 миллиарда рублей. Эти средства Президентский фонд культурных инициатив распределит между самыми креативными и значимыми для общества проектами.

Самыми активными среди регионов показали себя Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Татарстан, Белгородская, Московская, Свердловская, Самарская, Волгоградская, Нижегородская, Новосибирская, Иркутская, Тюменская области, Башкортостан, Удмуртия, Республика Саха (Якутия), Красноярский и Пермский края. Они стали лидерами по числу присланных заявок - более 200 проектов от каждой территории.

Заявки на грантовый конкурс подавались по восьми направлениям. Самой популярной стала тема «Культурный код. Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных российских ценностей»: по ней поступило 33,4% заявок. На втором месте (24,6% проектов) - «Место силы. Малая родина. Локальная идентичность». На третье место вышли молодежные проекты по направлению «Молодые лидеры. Проекты, направленные на выявление и поддержку молодых талантливых лидеров в сфере культуры, искусства и креативных индустрий» (10,7% заявок).

Больше всего участников конкурса собираются реализовать образовательные и наставнические инициативы, в том числе связанные с IT-технологиями (их набралось 22,9% среди общего количества соискателей). Еще 19,2% составили заявки на проведение всевозможных фестивалей, премий, форумов в области культуры и искусства. Проекты от представителей креативных индустрий, в том числе в сфере литературы, моды, дизайна, музыки, кино и театра, составляют 18,5% от общего числа заявок. На грантовую поддержку также претендуют проекты в области классического искусства и культуры (12,8% заявок).

В этом году на грантовую поддержку от государства в сфере культурных инициатив впервые могли претендовать не только НКО, но и представители коммерческих и муниципальных организаций, а также индивидуальные предприниматели. Больше всего заявок на конкурс поступило от некоммерческих организаций - 37,4%. Муниципальные учреждения и организации стали авторами 36,3% проектов. Индивидуальные предприниматели прислали на конкурс 26% инициатив. Соискатели могут получить на реализацию своих проектов различные суммы – от 500 тысяч до 10 и более миллионов рублей. Больше всего заявок представлено в категории от 500 тысяч рублей до 3 миллионов - 6221 заявка. В числе соискателей 945 проектных команд надеются получить в качестве поддержки более 10 миллионов рублей.

Конкурсное жюри уже приступило к отбору заявок. Каждый проект будут рассматривать сразу несколько экспертов. Экспертный совет состоит из 28 человек во главе с композитором и продюсером Игорем Матвиенко.

Напомним, Президентский фонд культурных инициатив был создан по предложению Владимира Путина. 21 апреля 2021 года президент России в послании к Федеральному Собранию сообщил, что в нашей стране появится фонд культурных инициатив, который займется выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества. 17 мая глава государства подписал соответствующий указ.