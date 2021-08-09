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Общество9 августа 2021 13:33

На конкурс Президентского фонда культурных инициатив поступило более 12 тысяч заявок

Его победители получат грантовую поддержку на общую сумму в 3,5 млрд. рублей
Ксения БОГДАНОВА
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Прием заявок на конкурс завершился.

Прием заявок на конкурс завершился.

Около 12,5 тысяч заявок поступило на первый грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Конкурс вызвал огромный интерес: с 15 июня по 6 августа в нем зарегистрировались более 38 тысяч проектов из 84 регионов России. Соискатели прислали заявки на 84,5 миллиарда рублей. Общий фонд конкурса - 3,5 миллиарда рублей. Эти средства Президентский фонд культурных инициатив распределит между самыми креативными и значимыми для общества проектами.

Самыми активными среди регионов показали себя Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Татарстан, Белгородская, Московская, Свердловская, Самарская, Волгоградская, Нижегородская, Новосибирская, Иркутская, Тюменская области, Башкортостан, Удмуртия, Республика Саха (Якутия), Красноярский и Пермский края. Они стали лидерами по числу присланных заявок - более 200 проектов от каждой территории.

Заявки на грантовый конкурс подавались по восьми направлениям. Самой популярной стала тема «Культурный код. Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных российских ценностей»: по ней поступило 33,4% заявок. На втором месте (24,6% проектов) - «Место силы. Малая родина. Локальная идентичность». На третье место вышли молодежные проекты по направлению «Молодые лидеры. Проекты, направленные на выявление и поддержку молодых талантливых лидеров в сфере культуры, искусства и креативных индустрий» (10,7% заявок).

Больше всего участников конкурса собираются реализовать образовательные и наставнические инициативы, в том числе связанные с IT-технологиями (их набралось 22,9% среди общего количества соискателей). Еще 19,2% составили заявки на проведение всевозможных фестивалей, премий, форумов в области культуры и искусства. Проекты от представителей креативных индустрий, в том числе в сфере литературы, моды, дизайна, музыки, кино и театра, составляют 18,5% от общего числа заявок. На грантовую поддержку также претендуют проекты в области классического искусства и культуры (12,8% заявок).

В этом году на грантовую поддержку от государства в сфере культурных инициатив впервые могли претендовать не только НКО, но и представители коммерческих и муниципальных организаций, а также индивидуальные предприниматели. Больше всего заявок на конкурс поступило от некоммерческих организаций - 37,4%. Муниципальные учреждения и организации стали авторами 36,3% проектов. Индивидуальные предприниматели прислали на конкурс 26% инициатив. Соискатели могут получить на реализацию своих проектов различные суммы – от 500 тысяч до 10 и более миллионов рублей. Больше всего заявок представлено в категории от 500 тысяч рублей до 3 миллионов - 6221 заявка. В числе соискателей 945 проектных команд надеются получить в качестве поддержки более 10 миллионов рублей.

Конкурсное жюри уже приступило к отбору заявок. Каждый проект будут рассматривать сразу несколько экспертов. Экспертный совет состоит из 28 человек во главе с композитором и продюсером Игорем Матвиенко.

Напомним, Президентский фонд культурных инициатив был создан по предложению Владимира Путина. 21 апреля 2021 года президент России в послании к Федеральному Собранию сообщил, что в нашей стране появится фонд культурных инициатив, который займется выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества. 17 мая глава государства подписал соответствующий указ.