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В мире9 августа 2021 13:42

Лукашенко: Тимановская принимала решения на Олимпиаде не самостоятельно

По мнению белорусского лидера, легкоатлеткой "управляли"
Абдулла ШАКИРОВ
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Лукашенко считает, что Тимановская принимала решения на Олимпиаде не самостоятельно

Лукашенко считает, что Тимановская принимала решения на Олимпиаде не самостоятельно

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская принимала решение покинуть расположении сборной Белоруссии на Олимпийских играх в Токио не самостоятельно. Такое мнение высказал президент республики Александр Лукашенко на встрече представителями общественности, экспертного и медийного сообщества.

Как считает белорусский лидер, легкоатлеткой «управляли». По словам Лукашенко, спорсменка была отмечена в 2020 году президентской стипендией, несмотря на то, что участвовала в оппозиционных движениях.

Как писал сайт kp.ru, ранее Тимановская высказала недовольство действиями тренерского штаба, поставившего ее в состав участников эстафеты 4х400. Сама легкоатлетка на таких дистанциях не специализируется. В итоге ее попытались насильно вывезти из Токио в Минск.

После случившегося она в аэропорту Токио обратилась в полицию. «Я прошу МОК о помощи, на меня было оказано давление и меня пытались вывезти из страны без моего согласия. Прошу МОК вмешаться в это», — обратилась спортсменка в МОК.

Через несколько часов Тимановская получила гуманитарную визу Польши.