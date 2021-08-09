Лукашенко: Тимановская принимала решения на Олимпиаде не самостоятельно

Лукашенко считает, что Тимановская принимала решения на Олимпиаде не самостоятельно Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская принимала решение покинуть расположении сборной Белоруссии на Олимпийских играх в Токио не самостоятельно. Такое мнение высказал президент республики Александр Лукашенко на встрече представителями общественности, экспертного и медийного сообщества.

Как считает белорусский лидер, легкоатлеткой «управляли». По словам Лукашенко, спорсменка была отмечена в 2020 году президентской стипендией, несмотря на то, что участвовала в оппозиционных движениях.

Как писал сайт kp.ru, ранее Тимановская высказала недовольство действиями тренерского штаба, поставившего ее в состав участников эстафеты 4х400. Сама легкоатлетка на таких дистанциях не специализируется. В итоге ее попытались насильно вывезти из Токио в Минск.

После случившегося она в аэропорту Токио обратилась в полицию. «Я прошу МОК о помощи, на меня было оказано давление и меня пытались вывезти из страны без моего согласия. Прошу МОК вмешаться в это», — обратилась спортсменка в МОК.

Через несколько часов Тимановская получила гуманитарную визу Польши.