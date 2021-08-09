В Башкирии в страшном ДТП с грузовиком погибли отец и дочь

В аварии погибли отец и полуторагодовалая дочь. ФОТО: ГИБДД по Башкирии

На трассе в Башкирии в аварии погибли 33-летний водитель и его полуторагодовалая дочь.

Как сообщает портал «Mkset.ru», смертельное ДТП произошло в Туймазинском районе на 1336 километре трассы М-5 «Урал». Известно, что в результате столкновении грузовика «КамАЗ» и кроссовера «Hyundai Creta» на месте погибли 33-летний водитель из Октябрьского и его полуторагодовалая дочь. Его 28-летняя супруга и еще одна 3-летняя дочь сейчас находятся в больнице. О состоянии водителя грузовика ничего не сообщается. Сейчас во всех обстоятельствах смертельного ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.

Напомним, что днем ранее в Башкирии произошла еще одна жуткая авария с участием большегрузных автомобилей на трассе М-5. 7 августа там столкнулись сразу несколько грузовиков – из Башкирии, Московской и Вологоградской областей. На месте образовалась огромная пробка.

К сожалению, водитель одного из грузовиков погиб на месте, его тело спасателям пришлось доставать из искореженного автомобиля с помощью специнструмента.