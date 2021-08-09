Депутат Бессараб оценила идею ограничить продажу газовых баллончиков физлицам

В Госдуме прокомментировали идею ограничить продажу газовых баллончиков физлицам Фото: архив "КП"

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение ограничить в России продажу газовых баллончиков физическим лицам. По мнению политика, делать этого не стоит, поскольку такие баллончики являются одним из самых распространенных предметов самозащиты.

«Я бы пока не стала этого делать, потому что это общепринятый общеевропейский тренд самозащиты и есть определённые правила, в соответствии с которыми при нарушении мер самообороны гражданин уже может подвергнуться соответствующему административному, а в некоторых случаях и уголовному воздействию», - цитирует депутата RT.

Напомним, ранее руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ограничить в России продажу газовых баллончиков. По его мнению, продавать их физическим лицам небезопасно, передает телеканал «360».

Также эксперт отмечает, что газовые баллончики могут использоваться частными лицами не для самозащиты, как они предназначены, а для противоправных действий, сообщает ОТР.