Умерла Татьяна Жукова-Киртбая, актриса из фильма "Москва слезам не верит"

Татьяна Жукова-Киртбая. Фото: кадр из фильма

В Москве в возрасте 81 года ушла из жизни актриса театра и кино Татьяна Жукова-Киртбая.

О смерти артистки сообщил портал «Дни.ру» со ссылкой на пресс-службу театра «Содружество актёров Таганки». Отмечается, что причина смерти актрисы неизвестна, однако в последнее время она тяжело болела.

«На спектакли она всегда приходила с подарками и сладостями для партнёров и их детей. Была близким другом моей семьи и человек огромного таланта», — рассказала коллега актрисы Дарья Михайличенко.

Свою популярность Татьяна Жукова-Киртбая обрела после роли в фильме «Москва слезам не верит», где она сыграла только в одном эпизоде, однако даже после этого её стали узнавать на улице. Актриса также запомнилась зрителям по ролям в ситкомах «Папины дочки» и «Моя прекрасная няня». Последним проектом артистки стал комедийный сериал «Дылды-2», который вышел на экраны весной текущего года.