В Башкирии депутата КРПФ обвинили в убийстве инвалида Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкортостане местного депутата от КПРФ Александра Котелевского обвиняют в убийстве 38-летнего инвалида. Следователи сообщили, что ему предъявлено обвинение по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Инцидент произошел в Мелеузе в ночь с 4 на 5 августа 2021. Как передает «КП-Уфа», Котелевский распивал с убитым алкогольные напитки в мастерской. Между ними произошла ссора, перешедшая в драку. Депутат напал на инвалида и начал избивать его руками и ногами по разным частям тела. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

По словам знакомых погибшего, депутат сломал ему позвоночник, все ребра и проломил череп. У мужчины остались жена и двое детей 12 и 15 лет. Сообщается, что имел редкое заболевание – болезнь Гоше, из-за чего и имел инвалидность.

Котелевский вину не признает. В настоящее время депутат находится под стражей.

Как писал сайт kp.ru, в мае 2021 в Калининградской области сына депутата обвинили в покушении на убийство 14-летнего подростка.