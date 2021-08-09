Сенатор Гумерова оценила рекомендации по переводу на удаленку непривиых студентов

В Совфеде прокомментировали рекомендации по переводу непривитых студентов на удаленку Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала рекомендации Минобрнауки по переводы непривиых студентов на дистанционный режим обучения. Политик отметила, что сейчас вакцинация действительно является приоритетным направлением, ведь именно она способна стабилизировать эпидемиологическую ситуацию и остановить пандемию.

«Сейчас очень важно сделать акцент на вакцинации и на соблюдении всех мер и рекомендаций и Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения», - цитирует сенатора RT.

Гумерова добавила, что важно формировать положительное отношение к прививкам, чтобы к началу учебного года смогли привиться как можно больше учащихся.

«И здесь важно привлекать и традиционные СМИ, но очень важна и работа в соцсетях. Мы видим насколько, к сожалению, агрессивно развернулась антипрививочная кампания, в том числе используя современные методы коммуникации», — добавила сенатор.

Напомним, ранее Минобрнауки опубликовал рекомендации вузам на новый учебный год. В ведомстве посоветовали вузам перевести на удаленку непривиых студентов и студентов, имеющих медотводы, передает ОТР.

В свою очередь студентов, которые прошли вакцинацию или уже перенесли коронавирус предлагается допустить к очным занятиям и пускать в аудитории без ограничений, передает «Свободная пресса».