Умер Анджело Кодиньони, председатель совета директоров Mediascope Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Анджело Кодиньони, председатель совета директоров телеизмерителя Mediascope. Члена совета директоров Национальной медиа группы не стало в возрасте 73 лет. Об этом в понедельник, 9 августа, говорится в сообщении на официальном сайте компании.

- С прискорбием сообщаем, что Анджело Кодиньони скоропостижно ушел из жизни. В его лице компания потеряла не только руководителя, но истинного друга, единомышленника и соратника. На протяжении своей профессиональной жизни Анджело Кодиньони был одним из самых опытных управленцев в медиаотрасли, главной крупнейшего европейского спортивного канала, - говорится в сообщении.

Представители Mediascope подчеркнули, что Кодиньони был до конца предан делу своей жизни, и выразили соболезнования родным и близким умершего. Анджело Кодиньони занимал пост председателя совета директоров Mediascope с 2016 года.

Он родился в 1947 году, окончил Католический университет Святого Сердца в Милане со степенью в экономике. Свыше 30 лет специалист трудился в сфере телевидения, медиа и рекламы, имеет опыт создания и управления телевизионными сетями на территории Европы и Азии. По 2006 год был главой крупнейшего европейского спортивного канала EUROSPORT SA.

За свою карьеру Анджело Кодиньони был награжден Олимпийским орденом Международного олимпийского комитета за особые заслуги перед Олимпийским движением.