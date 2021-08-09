Онищенко прокомментировал рекомендации по переводу на удаленку непривиых студентов

Депутат Госдумы, бывший главный сантиарный врач России Геннадий Онищенко Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Рекомендации Монобрнауки о переводе на удаленку непривитых студентов правильные и разумные. Такое мнение выразил депутат Госдумы, бывший главный сантиарный врач России Геннадий Онищенко.

«Разумная рекомендация. Если я как студент защищен, то я имею право получать образование в самом эффективном формате очного присутствия на занятиях. Если я этого не сделал, то, пожалуйста, есть альтернативный способ обучения», — цитирует Онищенко Газета.ru.

При этом политик отметил, что имеет опасения, что недобросовестные студенты смогут воспользоваться ситуацией и перестанут ездить на занятия.

«Единственное, что меня здесь смущает в отличие от Минобрнауки, что найдется группа «специалистов», получателей образовательной услуги, которые будучи привитыми или переболевшими будут манкировать, не ходить на занятия, якобы обучаясь на удаленке. Я надеюсь, что таких людей будет крайне мало, потому что я считаю, что современная молодежь, которая учится в вузах, пришла туда получать знания», — отметил парламентарий.

Напомним, ранее Минобрнауки подготовил рекомендации для вузов. В ведомстве посоветовали перевести на дистанционный формат обучений тех, кто не прошел вакцинацию или имеет к ней медицинские противопоказания, передает телеканал «360».