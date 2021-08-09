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Общество9 августа 2021 16:03

Онищенко прокомментировал рекомендации по переводу на удаленку непривиых студентов

Политик назвал разумными правила Минобрнауки
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Депутат Госдумы, бывший главный сантиарный врач России Геннадий Онищенко

Депутат Госдумы, бывший главный сантиарный врач России Геннадий Онищенко

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Рекомендации Монобрнауки о переводе на удаленку непривитых студентов правильные и разумные. Такое мнение выразил депутат Госдумы, бывший главный сантиарный врач России Геннадий Онищенко.

«Разумная рекомендация. Если я как студент защищен, то я имею право получать образование в самом эффективном формате очного присутствия на занятиях. Если я этого не сделал, то, пожалуйста, есть альтернативный способ обучения», — цитирует Онищенко Газета.ru.

При этом политик отметил, что имеет опасения, что недобросовестные студенты смогут воспользоваться ситуацией и перестанут ездить на занятия.

«Единственное, что меня здесь смущает в отличие от Минобрнауки, что найдется группа «специалистов», получателей образовательной услуги, которые будучи привитыми или переболевшими будут манкировать, не ходить на занятия, якобы обучаясь на удаленке. Я надеюсь, что таких людей будет крайне мало, потому что я считаю, что современная молодежь, которая учится в вузах, пришла туда получать знания», — отметил парламентарий.

Напомним, ранее Минобрнауки подготовил рекомендации для вузов. В ведомстве посоветовали перевести на дистанционный формат обучений тех, кто не прошел вакцинацию или имеет к ней медицинские противопоказания, передает телеканал «360».