Худрук театра «Модерн» Юрий Грымов получил звание «Заслуженный артист России» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российский президент Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный артист России» художественному руководителю Московского драматического театра «Модерн», режиссеру, сценаристу и продюсеру Юрию Грымову. Об этом в понедельник, 9 августа, говорится в сообщении на странице театра в социальной сети «ВКонтакте».

- Поздравляем художественного руководителя «Модерна», почетного деятеля искусств столицы Юрия Вячеславовича Грымова с присвоением почетного звания. Браво!, - говорится в сообщении.

Юрий Грымов родился в Москве в 1965 году. Он закончил Институт истории культур по специальности «культурология». Академик Российской академии кинематографических искусств «Ника» и академик рекламы Юрий Грымов за свою карьеру поставил примерно 20 спектаклей и удостоился свыше 70 наград, в том числе звания «Почетный деятель искусств города Москвы» и Гран-при Забайкальского международного кинофестиваля. Снял девять художественных и несколько документальных фильмов.