Тауэрский мост в Лондоне сломался и застыл в открытом положении Фото: REUTERS

Тауэрский мост в Лондоне застыл в открытом положении при проходе высокого судна из-за технической неисправности. Движение по мосту оказалось полностью парализовано. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

В результате поломки в различных частях британской столицы на дорогах возникли серьезные заторы. Полиция Лондона на своей странице в Twitter сообщила, что движение по Тауэрскому мосту приостановлено из-за технической неисправности. Правоохранители посоветовали выбирать пути объезда.

В разных частях города возникли пробки Фото: REUTERS

Напомним, что аналогичный случай произошел в августе 2020 года: тогда специалистам потребовалось более полутора часов, чтобы решить проблему с застрявшим мостом.

Разводной Тауэрский мост над Темзой был торжественно открыт еще в 1894 года принцем Уэльским. Два года назад в Лондоне отмечался 125-летний юбилей моста, ставшего одной из визитных карточек столицы Великобритании. Сейчас мост разводят только по запросу владельцев крупноразмерных судов, сделанному за сутки до прохода судна.