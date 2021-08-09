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Политика9 августа 2021 23:49

Блинкен напомнил России и Китаю, что США «остаются чрезвычайно сильной страной»

По словам госсекретаря, Москва и Пекин утверждают, что Штаты «находятся в упадке»
Источник:kp.ru
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Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Университете Мэриленда, напомнил России и Китаю, что Соединенные Штаты «остаются чрезвычайно сильной страной». По его мнению, Москва с Пекином стали об этом забывать и даже утверждают, что Штаты «находятся в упадке».

«Ни для кого из нас не секрет, что китайское и российское правительства, среди прочих, публично и в частном порядке приводят доводы, что Соединенные Штаты находятся в упадке, а потому лучше ориентироваться на их авторитарное видение мира, нежели на наше демократическое законодательство», - заявил глава американского внешнеполитического ведомства.