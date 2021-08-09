Блинкен напомнил России и Китаю, что США «остаются чрезвычайно сильной страной»

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Университете Мэриленда, напомнил России и Китаю, что Соединенные Штаты «остаются чрезвычайно сильной страной». По его мнению, Москва с Пекином стали об этом забывать и даже утверждают, что Штаты «находятся в упадке».

«Ни для кого из нас не секрет, что китайское и российское правительства, среди прочих, публично и в частном порядке приводят доводы, что Соединенные Штаты находятся в упадке, а потому лучше ориентироваться на их авторитарное видение мира, нежели на наше демократическое законодательство», - заявил глава американского внешнеполитического ведомства.