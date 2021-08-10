Оскорбительный пост в адрес России на сайте Белорусской ассоциации гимнастики оказался фейком

Белорусская ассоциация гимнастики извинилась за некорректные комментарии в адрес российских спортсменок на своей странице в Facebook Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусская ассоциация гимнастики (БАГ) заявила, что не имеет никакого отношения к оскорбительным замечаниям в адрес российских гимнасток, размещенным на ее странице в Facebook. Ассоциация утверждает, что ее аккаунт взломали неизвестные хакеры, которые и разместили этот пост.

«8 августа был осуществлен несанкционированный вход в аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики в сети Facebook. Все комментарии, появившиеся в этот промежуток времени, не имеют отношения к Белорусской ассоциации гимнастики. Приносим извинения за некорректные комментарии, появившиеся в сети», - говорится в заявлении БАГ.

В Ассоциации добавили, что сейчас «проводятся техническо-регламентные работы, призванные увеличить надежность аккаунта». Позже на странице БАГ появилось еще одно заявление, в котором поздравляют всех победителей и призеров завершившейся Летней Олимпиады в Токио, причем авторы поста особо отметили «российских гимнасток, победные традиции которых вносят огромный вклад в развитие этого прекрасного вида спорта».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне на странице БАГ появились оскорбительные для наших гимнасток комментарии. Одно из сообщений гласило: «Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC номер 5». Позже все эти сообщения были удалены.