Глава СКР взял дело о гибели девяти человек в больнице Владикавказа под личный контроль

Глава СКР Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование гибели девяти человек в больнице Владикавказа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Расследование гибели девяти человек в Республиканской больнице скорой помощи Владикавказа взял под свой личный контроль председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

«Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного органа представить подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела и поставил ход расследования на личный контроль», - говорится в сообщении СКР, опубликованном на сайте ведомства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 августа в республиканской больнице Северной Осетии произошла авария на кислородной подстанции: прорвало трубу, по которой подавался основной поток кислорода для пациентов. В тот момент в реанимационном отделении находилось около 75 тяжело больных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В результате скончались девять человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц», проводит проверку и прокуратура.

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Всего скончалось девять человек, восемь женщин и один мужчина. Всем было от 47 до 85 лет (подробности).