В больнице Владикавказа не проводили работы, которые могли бы вызвать прорыв кислородной трубы

9 августа в республиканской больнице Северной Осетии произошла авария на кислородной подстанции. Фото: сайт РКБСМП

Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев утверждает, что в Республиканской больнице скорой помощи Владикавказа не проводилось ни каких работ, которые могли бы повредить трубу подачи кислорода.

«Труба шла под землей, никаких работ не велось», - сказал врио главы регионального Минздрава в беседе с ТАСС.

Сослан Тебиев добавил, что причины аварии, которая привела к гибели пациентов, предстоит выяснить специалистам.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 августа в республиканской больнице Северной Осетии произошла авария на кислородной подстанции: прорвало трубу, по которой подавался основной поток кислорода для пациентов. В тот момент в реанимационном отделении находилось около 75 тяжело больных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В результате скончались девять человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц», проводит проверку и прокуратура.

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Всего скончалось девять человек, восемь женщин и один мужчина. Всем было от 47 до 85 лет (подробности).