Сестра Ким Чен Ына: мира на Корейском полуострове можно добиться, только после «выдворения» военных США

В КНДР осудили Южную Корею из-за совместных военных учений с США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мира на Корейском полуострове можно будет добиться, только после «выдворения» оттуда военных США, которые влияют на периодические ухудшения отношений между Южной и Северной Кореей. Такое заявление сделали сестры лидера КНДР Ким Чен Ына и заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон

«Чтобы на Корейском полуострове воцарился мир, прежде всего, следует выводить с него развернутые в Южной Корее агрессивные вооруженные силы и военное оснащение США. Пока американские войска дислоцируются в Южной Корее, ключевая причина периодического ухудшения обстановки на Корейском полуострове ни за что не будет устранена», - говорится в заявлении, которое опубликованно во вторник, 10 августа, северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).

Сестра лидера КНДР также напомнила, что Северная Корея уже не раз заявляла, что будет относиться к США по принципу «сила в ответ на силу», «добро за добро».

В заявлении также осуждаются совместные военные учения Южной Корея и США. Как отмечается они будут способствовать политической нестабильности и могут обернуться для двух стран серьезной угрозой безопасности.

Напомним, накануне, 8 августа, стало известно, что Южная Корея и США проведут совместные учения, несмотря на протесты КНДР.