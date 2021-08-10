В Москве 10 августа 2021 ожидается до +29 градусов с грозой Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве во вторник, 10 августа, ожидает облачно с прояснениями и до 29 градусов тепла, а во второй половине дня кратковременный дождь и гроза. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, а вечером – влиянием холодного атмосферного фронта … Температура воздуха - плюс 27-29, в Подмосковье - плюс 25-30», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Леус отметил, что согласно прогнозам, ветер будет северо-восточный со скоростью 2-7 метра в секунду, а при грозе порывистый. Атмосферное давление ожидается слабо падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказывал, что текущий август не будет холодным, как и предыдущие несколько месяцев. По прогнозам синоптиков, температурный фон будет выше нормы, однако не однородным.