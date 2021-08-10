Директор ЦАСТ заявил о полном переключении украинской разведки на Россию Фото: REUTERS

Украинская военная разведка (главное управление разведки Минобороны, ГУР МОУ) полностью переключилась на Россию, а также Белоруссию и самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Такое заявление сделал директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.

По словам специалиста, «фокус» украинской разведки «полностью сместился» после 2014 года. Как уточнил эксперт ранее украинские разведчики также работали по Румынии, Польше, и другим странам. «Сейчас она работает полностью против России и непризнанных республик», - приводит его слова РИА Новости.

Согласно данным директора ЦАСТ, в начале 2000-х годов украинская разведка всерьез прогнозировала вооруженный конфликт с Румынией, и на этом фоне все военное строительство незалежной осуществлялось именно с учетом данного фактора.

Пухов сообщает, что российские спецслужбы, как представляется властям Украины, «проникли» в ряды военной разведки Украины «в меньшем количестве, чем в ряды политических разведчиков и в службу безопасности (СБУ)».

Директор ЦАСТ также напомнил о принятых в 2015-2016 годах документах, среди которых Военная доктрина Украины, Стратегия военной безопасности Украины, а также Концепция развития сферы обороны и безопасности Украины и Стратегический оборонный бюллетень Украины. Как он отметил, именно эти документы зафиксировали изменения разведывательной деятельности страны.