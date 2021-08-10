Аналитик предрекла рублю стабильное положение до сентября 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старший аналитик "Информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова предрекла рублю стабильность до 6 сентября 2021 года. Российская валюта не будет колебаться из-за стоимости нефти или капризов фондовых рынков. Такую стабильность, по мнению эксперта, ей обеспечили действия Минфина РФ.

Причина во многом кроется в закупках валют со стороны ведомства. Эти средства идут в состав ФНБ, согласно бюджетному правилу. С 6 августа объемы закупок увеличились, Минфин приобретает валюты на 14,4 млрд рублей ежедневно.

Увеличенный объем снижает волатильность рубля и держит его более-менее стабильным. Это позволяет сдерживать колебания курса из-за высокой подвижности нефтяных цен.

Если бы не противодействие Минфина, то рубль, как сырьевая валюта, сейчас был подвержен сильным колебаниям. Пока баррель Brent выше 60 долларов, никаких рисков для российской валюты нет.

- К закупкам ведомства добавился спрос на валюту со стороны людей, так как для туристов открылись новые страны. В том числе, впервые за последние шесть лет отправился борт на египетские курорты. Все вместе позволит удерживать рублю стабильный курс до сентября. Доллар будет оставаться в привычных нам рамках 72-75 рублей, евро - в границах 86-88 рублей, - отметила Бодрова в беседе с «Российской газетой».

Первые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Москвы отправились 9 августа. Загрузка всех трех самолетов достигала 100%. Планируется, что каждую неделю на курорты Египта будут совершаться по 20 рейсов.

Посол России в Египте Георгий Борисенко отметил, что уровень безопасности аэропортов принимающей стороны существенно улучшился. Власти Египта учли все требования российских специалистов по безопасности, сообщает газета "Известия".