«Коммерсантъ»: в Минфине обсуждают приватизацию оператора карт «Мир» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минфине РФ обсуждают вопрос приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК), которая является оператором национальной платежной системы «Мир».

Об этом во вторник, 10 августа, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. Данную информацию подтвердили и источники в ведомстве, отметив, что в сегодня конкретики по данному вопросу мало, однако есть принципиальное понимание этой необходимости.

На сегодняшний день, по данным издания, ведется разработка концепции. Тему приватизации поднял заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Кашеваров на закрытом консультативном совете по вопросам развития национальной платежной системы при главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Как сообщили газете в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы, вопрос о приватизации НСПК «требует тщательной проработки с учетом всех возможных рисков, ФАС не участвует в его обсуждении».

Издание сообщает, что данный вопрос еще не вышел на уровень межведомственного обсуждения, и рынок обсуждает эту тему с Минфином. «Есть две основные идеи - передать 50% плюс одну акцию НСПК от ЦБ правительству, а остальное поделить между системно значимыми участниками платежного рынка», - заявил один из источников газеты.

Кроме того, в Банке России сообщили, что вопрос приватизации системы периодически поднимается отдельными представителями рынка, однако обсуждения регулятора с Минфином и ФАС пока не ведется. Отмечается, что в течение трех-пяти лет данной концепции в акционерной структуре НСПК в Центробанка не планируют.