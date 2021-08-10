Китай отозвал своего посла из Вильнюса из-за решения по Тайваню

Китай отзовет своего посла из Вильнюса из-за решения по Тайваню Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай принял решение отозвать китайского посла из Вильнюса в связи с тем, что власти Литвы ранее разрешили Тайваню открыть свое представительство в стране. Об этом сообщило Министерство иностранных дел КНР.

Глава дипломатии Тайваня Джозеф Ву на пресс-конференции во вторник, 10 августа, сообщил, что представительство Тайваня будет открыто в Вильнюсе. Таким образом в Европе появиться первое официальное дипломатическое представительство с надписью «Тайвань». При этом Пекин советовал Литве «не посылать неправильные сигналы силам независимости» на острове, который Китай считает частью КНР.

Напомним, несмотря на официальные дипломатические отношения только с 15 странами, Тайвань поддерживает неофициальные контакты с большинством стран мира через представительские учреждения. При этом 23 из них расположены в Европе.