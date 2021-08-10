Суд выдворил из России 12 участников массовой драки в Мытищах Фото: Андрей МИРЕЙКО

Мытищинский городской суд Московской области вынес решение о выдворении из России 12 трудовых мигрантов, которые ранее приняли участие в массовой драке со стрельбой. Кроме того, им назначили наказание в виде штрафа в размере шести тысяч рублей.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах участники массовой драки были признаны виновными по ст. 18.8 КоАП РФ «нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации».

«Им назначено наказание в виде штрафа в размере 6 тыс. рублей с административным выдворением за пределы России», - приводит издание заявление собеседника агентства.

Все подозреваемые были задержаны после драки в Мытищах, которая произошла в минувшую пятницу, 6 августа, на Пограничной улице.

В Мытищинском горсуде изданию подтвердили, что рассмотрели 12 протоколов об административном правонарушении, однако о результатах не сообщили.