Фонд ЖКХ: коммунальная инфраструктура России изношена на 60-70% Фото: Евгения ГУСЕВА

Износ объектов коммунальной инфраструктуры в России на сегодняшний день находится на уровне от 60 до 70 процентов. Такое заявление сделал председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию Жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Сергей Степашин.

«У нас в стране от 60 до 70 процентов - абсолютный износ инфраструктуры. Еще с советских времен остались гнилые трубы», - заявил председатель наблюдательного совета.

Ранее президент России Владимир Путин поручил начиная со следующего года направить дополнительные средства в размере 150 млрд рублей на модернизацию и строительство в российских регионах объектов коммунальной инфраструктуры, а прежде всего на строительство очистных сооружений ливневых стоков и современных канализационных очистных сооружений, в том числе на Черноморском побережье РФ.

Степашин заявил, что выделенные 150 млрд рублей через Фонд ЖКХ вскоре направит на модернизацию в российских регионах жилищно-коммунального хозяйства, в том числе водопровода, а также очистных сооружений и канализации.