Путин поручил главе МЧС увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения лесных пожаров в Якутии, а руководству региона подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Об этом во вторник, 10 августа, сообщила пресс-служба Кремля.

«Путин поручил министру Зиничеву увеличить группировку, сосредоточенную на тушении пожаров в Якутии», - говорится в сообщении Кремле.

Руководству Якутии российский лидер дал поручение подготовить соответствующие «предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим от ЧС».

Напомним, лесные пожары в Якутии полыхают с начала лета. Ранее сообщалось, что к борьбе с огнем начали привлекать самолет-зондировщик АН-26, которые способны вызывать искусственные дожди. 3 августа Министерство обороны РФ направило в регион дополнительные силы для тушения пожаров. Из состава Восточного военного округа в республику направили сводную инженерную роту в количестве 109 человек и 16 единиц специальной техники.