В России впервые с 30 июня 2021 выявлено менее 22 000 случаев заражения коронавирусом за сутки

В России впервые с 30 июня 2021 выявили менее 22 000 случаев заражения коронавирусом за сутки Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки выявили 21 378 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является минимальным показателем с 30 июня текущего года. Такие данные во вторник, 10 августа, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как уточняют в Оперштабе, наибольшее число заразившихся зафиксировали в Санкт-Петербурге, где ежесуточный прирост за сутки составил 1 811. Москва опустилась на вторе месте по количеству заболевших с показателем 1 639. Тройку все также замыкает Московская область с 1 309 инфицированными.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом выявили во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных примерно 7,2 процента заразившихся не имели каких-либо клинических проявлений заболевания. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 792 летальных исхода, а полностью выздоровели 18 729 человек.

Таким образом, по состоянию на вторник, 10 августа 2021 года, общее число заболевших коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране возросло до 6 491 288 человек. Жертвами инфекции в общей сложности стали 166 442 инфицированных, а полностью выздоровели 5 788 710 пациент.