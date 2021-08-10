Калашников: в Киеве стали понимать, что Крым не вернется в состав Украины Фото: REUTERS

Заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о выплате Москвой репараций за воссоединение с Крымом говорят о том, что в Киеве стали осознавать окончательную потерю полуострова. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Если они готовы уже брать деньгами, значит, поняли, что этот полуостров явно никогда не вернется Украине», - приводит ТАСС слова депутата, отметив, что при этом «никаких репараций» Киев не получит.

Тем не менее, Калашников заявил, что «даже само слово "репарации" звучит любопытно и интересно». По его словам, именно это говорит о понимании, что «Крым не вернется». «Это говорит об их подсознательном понимании того, что Крым - территория потерянная. А все остальное от лукавого», - добавил он.

Напомним, ранее Резников выразил уверенность в том, что Москва якобы обязательно заплатит Киеву репарации за воссоединение с Крымом, отметив, что процесс «возвращения полуострова» не будет быстрым.

Напомним, Крым вернулся в состав России по результатам референдума 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение с РФ.