Юрист дал четыре совета, как обезопасить себя от проблем с коммунальщиками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Долги россиян по коммуналке в первом квартале 2021 года выросли на 20%. По своим обязательствам не рассчитались 3,2 млн человек.

Коммунальщики уверены, что росту долгов поспособствовал временный мораторий, который был введен с 6 апреля 2020-го по 1 января 2021-го. В это время собственникам жилья нельзя было начислять пени и штрафы за несвоевременную оплату ЖКУ.

В итоге, когда мораторий отменили, в квитанциях россиян появились дополнительные строчки для отплаты, а общая сумма начала стремительно расти.

- В последние годы суды все чаще в спорах между гражданами и коммунальщиками встают на сторону последних, - отмечает в беседе с Life.ru заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин.

Чтобы не попасть на крючок недобросовестных УК, стоит помнить о нескольких простых правилах.

Во-первых, если в платежке появились дополнительные строчки, вроде "в счет прошлых периодов — 700 рублей", то не нужно спешить оплачивать квитанцию.

Нужно запросить разъяснение у УК. Делать это стоит только в письменном виде, тогда вам будут обязаны дать официальный ответ по поводу содержания конкретного платежного документа.

Во-вторых, нужно хранить все оплаченные квитанции три года. Если плата вносится через интернет-сервисы, то сохранять электронные чеки.

В МФЦ можно взять справку об отсутствии долгов по коммуналке. Она будет эффективной защитой, если УК насчитает вам долги задним числом и заставит платить.

В-третьих, если УК повысила цены и настаивает, что это произошло по решению собранию собственников, то, согласно статье 46 Жилищного кодекса РФ, бумаги должны быть оформлены как юридический документ. А подлинник храниться не в УК, а в Госжилинспекции. Ознакомиться с протоколом можно именно там.

В-четвертых, любые договоренности с УК стоит оформлять в письменном виде. Если вы имеете долги и просите о рассрочке, то это должно быть прописано в соглашении. В противном случае есть риск, что через пару лет коммунальщики надумают обратиться в суд и тогда не будет никаких доказательств.

Ранее заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов объяснил, в каких случаях россияне обязаны впустить в дом квартиру коммунальщиков или полицию. Но стоит помнить, что проверки, связанные с посещением жилого помещения, должны быть обоснованы законом, пишет газета "Известия".